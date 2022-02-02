Бухарест, 2 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Сразу два землетрясения были зафиксированы в ночь на 2 февраля в сейсмически опасной зоне уезда Вранча на северо-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальной информации, первый подземный толчок магнитудой 3,8 произошел в 00:19 по местному времени (01:19 мск) в горной местности на глубине 132 км. Соответствующие колебания ощущались в населенных пунктах Бакэу, Галац и Питешти, а также в столице Бухаресте. Второе землетрясение зарегистрировано 03:48 (04:38 мск) на глубине 130 км.

Жертв и разрушений нет. В указанном регионе работает комиссия Национального института исследований земной поверхности Румынии.

С начала нынешнего года в Румынии произошло 31 землетрясение силой от 2-х до 4,4 балла по шкале Рихтера.