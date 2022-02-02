Москва, 2 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Принципиальное значение для всего мира имеет визит президента России Владимира Путина в Китай на открытие Олимпийских игр. Об этом 2 февраля заявил посол России в Китае Андрей Денисов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Встречаются руководители двух крупных стран, оказывающих большое влияние на мировую политику, встречаются в достаточно противоречивое время», — сказал Денисов.

Он отметил, что визит принципиально важен и для России, и для Китая, и для всего мира.

По словам дипломата, визит Путина в Китай создаёт возможность для доверительного разговора, так как лидеры обеих стран «отдают себе отчёт, какая ответственность за свои народы на них возложена».

Посол также подчеркнул, что у России и Китая либо близко, либо совпадает видение основных проблем международной политики и того, как развиваться в нынешних сложных условиях.

Напомним, визит Путина в Китай запланирован на 4 февраля. В этот день пройдёт церемония открытия зимних Олимпийских игр.