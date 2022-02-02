София, , 10:16 — REGNUM В ходе пленарного заседания Народного собрания (парламента) Болгарии 2 февраля будут заслушаны экстренные доклады сразу трех министров о ситуации во вверенных им отраслях. Об этом сообщает БТВ.

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Как ожидается, министр энергетики Болгарии Александр Николов выступит с официальной реакцией на предложение депутатов снизить цены на электроэнергию для муниципалитетов, больниц, школ и церквей.

Глава министерства труда и социальной политики Георги Гьоков отчитается о реализации новой правительственной программы по поддержке малоимущих пенсионеров и безработных. Кроме того, министр внутренних дел страны Бойко Рашков ответит на вопросы парламентского комитета по внутренней безопасности Болгарии.

«Народному собранию необходимо получить исчерпывающую информацию относительно деятельности ключевых министерств и ведомств страны», — говорится в специальном документе парламента. По предварительным данным, с соответствующим коммюнике члены парламента Болгарии выступят уже 3 февраля.