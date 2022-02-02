Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В отношении сотрудника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в ходе конфликта с сотрудницей уголовного розыска полиции сломал ей ключицу, возбудили уголовное дело. Об этом 2 февраля сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт между тремя сотрудниками органов внутренних дел, находящимися при исполнении служебных обязанностей, произошел в дежурной части 37 отдела полиции в Василеостровском районе города в ночь на 1 февраля. В какой-то момент эмоции вышли из-под контроля. Судя по видеозаписям камер наблюдения, 24-летняя женщина — оперуполномоченный уголовного розыска — толкнула несколько раз одного из «гаишников» в грудь. После чего тот швырнул ее в стену, о которую она ударилась головой и спиной.

Затем сотрудник ГИБДД повалил женщину на пол лицом вниз и рывком завёл ей руки за спину, причинив физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости.

«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящий момент подозреваемый сотрудник ГИБДД задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

По предварительным данным, конфликт возник из-за замечания, которое сделала оперативница угрозыска на парковке отдела, куда заехали сотрудники ГИБДД, и продолжился уже в отделе полиции. Сотрудники ГИБДД потребовали от женщины предъявить удостоверение, заметив у нее под гражданской одеждой оружие, но та отказывалась это сделать.