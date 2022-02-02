Сеул, 2 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Трое из десяти детей в Южной Корее, не посещающих школу, страдают депрессией и думают о суициде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального института молодежной политики (NYPI).

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Согласно результатам опроса, проведенного с июля по август 2021 года среди 5937 учащихся начальных и старших школ, а также 752 детей, бросивших школу, 35% респондентов, не посещающих школу, испытывали депрессию, 29% — тревогу, а 36,8% — задумывались о самоубийстве.

Среди учащихся школ у 17,4% наблюдались симптомы депрессии, у 13% — тревоги, а 16,4% — посещали мысли о самоубийстве.

Эксперты отметили, что девочки жаловались на более серьезные психические расстройства, чем мальчики, независимо от того, посещали они школу или нет.

Также было обнаружено, что дети более старшего возраста более уязвимы для депрессии, чем дети младшего возраста.

Опрос показал, что около четырех из десяти молодых людей имели искаженное представление о своем теле, думая, что они либо стройнее, либо крупнее, чем на самом деле.

В институте призвали к принятию более эффективных мер по защите и улучшению психического здоровья детей, акцентировав внимание на том, что в первую очередь следует разработать политику поддержки детей, не посещающих школу.