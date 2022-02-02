Грозный, 2 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Выехавшие на Запад члены семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева сеют вражду и представляют угрозу для общества. Страны, где они скрываются, должны выдворить их на родину. Об этом 1 февраля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Обратившись к государствам, скрывающим Янгулбаевых, которые ведут экстремистский Telegram-канал «1Адат», Кадыров подчеркнул, что помогая им, эти страны помогают террористам.

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеят. Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесёт. Помните, что Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит, содействовать террористам» , — написал чеченский лидер.

Напомним, ранее сыновья экс-судьи Янгулбаева Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, создав там Telegram-канал, в котором критикуют власти Чечни. Их мать Зарема Мусаева была задержана в Нижнем Новгороде 20 января и переправлена в Чечню, где помещена в СИЗО. Против нее возбуждено уголовное дело о нападении на представителя органов власти. После её задержания её муж и дочь выехали за границу.

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