Грозный, , 09:13 — REGNUM В Чечне возбудили дело против задержанной в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, которая является супругой бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и матерью оппозиционеров братьев Ибрагима и Абубакара. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, пишет «NewsTracker».

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что своим поведением Зарема Мусаева заработала себе на реальный срок. Напомним, по словам чеченского лидера, женщину трижды вызывали в полицию как свидетеля для дачи показаний по делу о мошенничестве. Однако она не являлась. В итоге 20 января в Нижнем Новгороде произошло её задержание и принудительная доставка в Чечню.

«После того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела», — прокомментировал события Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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