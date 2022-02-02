Кигали, 2 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент Руанды Поль Кагаме объявил о назначении Клавера Гатете на пост постоянного представителя Руанды при Организации Объединенных Наций (ООН). Ранее Гатете занимал должность министра по вопросам инфраструктуры. Обязанности министра будет исполнять бывший заместитель мэра города Кигали Эрнест Нсабиману. Об этом пишет новостное издательство HabariLeo.

Гатете обладает большим стажем. С 2013 по 2018 гг. он возглавлял министерство финансов, а затем в течение четырех лет руководил министерством по вопросам инфраструктуры. До назначения министром Гатете работал послом Руанды в Великобритании и главой Центрального банка Руанды.

Перестановки произошли всего за несколько месяцев до встречи глав Британского Содружества (CHOGM), запланированной на 20 июня 2022 года, которая пройдет в столице Руанды городе Кигали. Мероприятие было перенесено уже дважды из-за пандемии COVID-19.

Министерство инфраструктуры столкнулось с необходимостью устранения недостатков на ключевых государственных предприятиях, находящихся в его ведении, особенно после сообщений о халатном руководстве. Министерство также подверглось критике в связи с невыполнением проектов по строительству доступного жилья. Работы на многих объектах либо не начинались, либо остановились. Это также касается многих других проектов, на которые были потрачены деньги налогоплательщиков.