Мандера, Кения, 2 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Семь человек погибли и еще 13 получили ранения в результате взрыва бомбы вблизи города Мандера, находящегося на севере Кении. Кенийцы передвигались на микроавтобусе матата, который наехал на самодельное взрывное устройство. Об этом пишет кенийская газета Tuko.

Матата — так называются 14-местные транспортные средства общественного пользования в Кении, как правило, украшенные графити. Автобус курсировал по маршруту Мандера-Аравия. Он выехал из поселка Аравия в 6 часов утра. Через час автобус с пассажирами проехал по бомбе.

«Я сел на матату в городке Аравия, отправлявшийся в город Мандера, где у меня находится магазин. Мы выезжали на асфальтированную дорогу, когда случилось худшее», — рассказал Абди Дубе, один из участников происшествия. Он добавил, что слышал выстрелы до того, как их матату был взорван.

В результате расследования был арестован один подозреваемый. В настоящее время его допрашивают следователи. По данным полиции, нападение было совершено бандой из шести человек.

Аналогичный инцидент произошел в том же месте в марте 2021 года. Автобус наехал на самодельное взрывное устройство, которое унесло жизни нескольких человек.