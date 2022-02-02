Лима, , 07:09 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо 2 февраля принял присягу нового правящего кабинета.

Педро Кастильо Gob.pe

Как сообщает перуанское агентство Larepublica, заседание, изначально назначенное на 15:30, было перенесено на 18:00, что, по всей видимости, было связано с необходимостью довести до конца кадровые перестановки.

Новым премьер-министром страны стал Эктор Валер Пинто, МИД возглавил Сезар Ланда Арройо, министром обороны стал Альфонсо Чаварри Эстрада, министерство экономики возглавил Оскар Грэм Ямахучи, министерством внутренних дел отныне будет ведать Хосе Луис Гавидиа Арраскуэ. Министерство юстиции возглавитАнибал Торрес Васкес, минздравом в период пандемии будет руководить Эрнандо Севальос Флорес.

Аграрные вопросы будет решатьАльберто Рамос Квилка, проблемы внешней торговли и туризма — Роберто Санчес Паломино, министерством транспорта заведовать будет Хуан Сильва, вопросы энергетики перейдут на попечение Алессандры Эрреры Хара. Вопросами жилищного строительства займется Гейнера Альварадо Лопеса.

Готовящееся к возможному переименованию министерство по делам женщин теперь будет направлять Кэти Угарте Мамани, министерство культуры возглавит Алехандро Салас Зегарра, проблемами социальной интеграции и развития будет ведать Дина Болуарте Зегарра.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава администрации президента Перу ушел в отставку