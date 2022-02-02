Лима, 2 февраля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо 1 февраля принял присягу нового правящего кабинета.

Gob.pe Педро Кастильо

Как сообщает перуанское агентство Larepublica, заседание, изначально назначенное на 15:30, было перенесено на 18:00, что, по всей видимости, было связано с необходимостью довести до конца кадровые перестановки.

Новым премьер-министром страны стал Эктор Валер Пинто, МИД возглавил Сезар Ланда Арройо, министром обороны стал Альфонсо Чаварри Эстрада, министерство экономики возглавил Оскар Грэм Ямахучи. Министерством обороны будет руководить Хосе Луис Гавидиа Арраскуэ.

Аграрные вопросы в новом кабинете будет решать Альберто Рамос Квилка, вопросы энергетики перейдут на попечение Алессандры Эрреры Хара.

Кадровые перестановки не коснулись министерства юстиции и здравоохранения, транспорта, жилищного строительства и внешней торговли.

Готовящееся к возможному переименованию министерство по делам женщин теперь будет направлять Кэти Угарте Мамани, министерство культуры возглавит Алехандро Салас Зегарра.