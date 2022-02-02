Нью-Дели, 2 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Налог на доход от «виртуальных цифровых активов» собираются ввести власти Индии, 1 февраля сообщила газета The Economic Times со ссылкой на индийского министра финансов и по делам корпораций Нирмалу Ситараман.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Ставка составит 30% плюс 1% от налога на транзакцию. Глава ведомства напомнила, что с 1 апреля Резервный банк Индии (RBI) введет в обращение цифровую рупию. По ее словам, это событие даст большой толчок экономике страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января телеканал Nine News передал о том, что в течение года жители Австралии выделяют в общей сложности $50 млн на комиссионные платежи с криптовалютами.