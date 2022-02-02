Пекин, 2 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Четвертое по величине пресноводное озеро Китая во Внутренней Монголии на севере Китая еще больше расширило свою акваторию, экология водно-болотных угодий восстановилась, а биоразнообразие улучшилось благодаря усиленным мерам по сохранению на протяжении многих лет, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

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Акватория озера Хулун, также известного как «почка лугов», расширилась на 186,9 кв. км до 2237,5 кв. км в 2021 году, сообщило Управление национального природного заповедника озера Хулун в городе Хулун-Буир.

По данным администрации, экология водно-болотных угодий некогда истощающегося озера постепенно восстанавливается, а биоразнообразие этого района продолжает улучшаться. На сегодняшний день в этом районе зарегистрировано 345 видов птиц, 39 видов рыб и 38 видов других животных.

С 2016 года Хулун-Буир осваивает опустевшие земли и деградированные пастбища вокруг озера. Заповедник ввел запрет на выпас скота на основной территории пастбищ. Озеро Хулун, расположенное на лугах Хулун-Буир, было включено в список водно-болотных угодий международного значения в 2002 году.