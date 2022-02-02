Абакан, 2 февраля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 816 человек, с начала 2022 года — у 6502. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в правительстве республики.

(сс) AlexChirkin Маска

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По данным республиканского оперштаба, выздоровел за сутки в регионе 241 человек. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 2,1; за семь дней — 2,4.

Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 7883 (+950) пациента, в стационарах — 686 (+54) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Хакасии было выявлено 733 носителя коронавируса, выздоровели 177 человек.