Якутск, 2 февраля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Якутянам не стоит опасаться введения жёстких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике. Локдауна не будет, заявил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире на телеканале «Якутия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

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«Не смотря на всю сложность ситуации мы не рассматриваем введение локдауна. Во-первых, течение болезни сейчас проходит совсем по-другому. В-вторых, мы всё-таки научились бороться с этой инфекцией. Ну и в-третьих, значительное количество людей в республике уже провакцинированы, и это даёт свои результаты. Мы всё-таки видим, что вакцинированные болеют легко или даже бессимптомно. Это помогает снять нагрузку на систему здравоохранения, поэтому говорить о каких-то локдаунах, полном запрете всех и вся не надо. Мы действуем оперативно в зависимости от ситуации в том или ином районе», — заверил глава Якутии

Вместе с тем, он подчеркнул, что новый штамм коронавируса «Омикрон» начал распространяться в районах республики, судя по динамичному росту уровня заболеваемости. Главными задачами руководителей муниципалитетов и районных больниц в этой ситуации Айсен Николаев назвал обеспечение амбулаторного звена необходимыми кадрами, материальными и техническими возможностями, запасом лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, больных, попавших в ковидные стационары Якутии, по данным портала стопкоронавирус. рф в два раза больше, чем по сведениям оперативного штаба республики. Так, в регионе информируют о том, что 31 января были госпитализированы 116 пациентов, по федеральным данным — 243. Аналогичное расхождение наблюдалось также в другие дни: статистика федеральной информсистемы примерно в два раза выше.