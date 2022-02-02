Хабаровск, 2 февраля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Хабаровске с начала года уже третий раз проводят эвакуацию учеников и сотрудников из всех школ города.

Василий Иванов ИА REGNUM Эвакуация

По сообщениям региональных телеграм-каналов, в Хабаровске проходит в штатном режиме эвакуация школ из-за сообщения в городскую мэрию о минировании. Уроки сорваны в 70 школах.

Вторая смена учебы — под вопросом. Спецслужбы проверяют здания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре 2 февраля, после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, прошла эвакуация в торговом центре «Новомариинский».