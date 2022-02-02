Благовещенск, 2 февраля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В Амурской области началась вакцинация несовершеннолетних от коронавируса. С письменного согласия родителей привиты 144 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Всего в Приамурье план по вакцинации выполнен на 74,3%, прививку сделали 59,5% взрослых. По словам министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой, в области имеется необходимый запас вакцины, в наличии 138 тыс. доз разных видов.

«Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовал бы присоединиться к работе по ревакцинации населения. Поднимите списки вакцинированных сотрудников и обращайтесь, пожалуйста, в поликлиники. Медицинские организации охотно пойдут вам навстречу, организуют выездные бригады, которые ревакцинируют сотрудников на рабочих местах», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественных местах Благовещенска перестали прививать людей от коронавируса. В связи со снизившимся спросом на эту услугу вакцинация будет проходить только в поликлиниках.