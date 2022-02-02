Бисау, , 03:01 — REGNUM Несколько гражданских лиц и военнослужащих задержаны в Гвинее-Биссау после попытки государственного переворота, заявил президент страны Умаро Сиссоко Эмбало в ходе пресс-конференции.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, эти люди «уже арестованы после попытки путча». При этом, по словам Эмбало, заговорщики связаны с преступными группировками, промышляющими контрабандой наркотиков. В связи с этим президент Гвинеи-Биссау пообещал продолжить борьбу с наркотрафиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гвинее-Биссау произошла попытка военного мятежа. Очевидцы сообщали о стрельбе в столице страны. Позднее глава государства заявил, что ситуация взята под контроль, попытка государственного переворота провалилась.

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