Бисау, 2 февраля, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Несколько гражданских лиц и военнослужащих задержаны в Гвинее-Бисау после попытки государственного переворота, заявил президент страны Умаро Сиссоко Эмбало в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По его словам, эти люди «уже арестованы после попытки путча». При этом, по словам Эмбало, заговорщики связаны с преступными группировками, промышляющими контрабандой наркотиков. В связи с этим президент Гвинеи-Бисау пообещал продолжить борьбу с наркотрафиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гвинее-Бисау произошла попытка военного мятежа. Очевидцы сообщали о стрельбе в столице страны. Позднее глава государства заявил, что ситуация взята под контроль, попытка государственного переворота провалилась.