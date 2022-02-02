Сан-Паулу, Бразилия, , 02:40 — REGNUM Провал образовался на участке автомобильного шоссе недалеко от площадки, где идет строительство новой станции метрополитена в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом 1 февраля передал телеканал Globo.

Дорога Lee Coursey

После инцидента движение по автодороге было перекрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января один человек погиб и двое пострадали в результате схода лавины на шоссе Карадж — Чалус в провинции Альборз на севере Ирана.

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