Сан-Паулу, Бразилия, 2 февраля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Провал образовался на участке автомобильного шоссе недалеко от площадки, где идет строительство новой станции метрополитена в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом 1 февраля передал телеканал Globo.

Lee Coursey Дорога

После инцидента движение по автодороге было перекрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января один человек погиб и двое пострадали в результате схода лавины на шоссе Карадж — Чалус в провинции Альборз на севере Ирана.