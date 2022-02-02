Дамаск, , 00:35 — REGNUM 1 февраля сборная Сирии по футболу потерпела поражение от сборной Южной Кореи. Матч, проходивший в рамках восьмого тура групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022, который пройдет в катаре, завершился со счетом 2:0.

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Забитыми мячами в составе гостей отметились Ким Джинсу (53') и Квон Чханхун (71'). Желтые карточки получили Махмуд Аль-Мавас, Хван Ин Бом и Омар Аль-Мидани.

Статистика матча (Сирия/Южная Корея)

Удары 5/14

Удары в створ 0/5

Владение 32%/68%

Угловые 2/7

Нарушения 15/12

Южная Кореи, одержав шестую победу и набрав двадцать очков, досрочно обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года. Сборная Сирии с двумя очками осталась на последнем шестом месте в турнирной таблице группы A.