Лондон, 1 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 1 февраля на официальном сайте лондонского «Арсенала» объявили, что клуб разорвал контракт с 32-летним нападающим сборной Габона Пьер-Эмериком Обамеянгом. Сообщается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в пятнадцати матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Арсенал» Обамеянг выступал с 31 января 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 63,75 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для «канониров» на тот момент.

Ранее сообщалось, что габонский форвард уже провел первую тренировку в составе каталонской «Барселоны». В ближайшее время «сине-гранатовые» объявят о полноценном трансфере игрока.