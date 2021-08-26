Армения, 15 марта, 2010, 16:45 — ИА Регнум. Нет угрозы дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении, считает руководитель ереванского бюро ОБСЕ , посол Сергей Капинос , комментируя заявления оппозиции о возможности проведения внеочередных выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 15 марта на пресс-конференции в Ереване он заявил, что мировой экономический кризис очень серьезно повлиял на экономику Армении и все негативные явления создают социальную напряженность.

По словам Капиноса, бурю эмоций в обществе вызвал и процесс армяно-турецкого примирения. Тем не менее, по словам посла, более серьезных потрясений ожидать не стоит. "Я не прогнозирую всплеска напряженности, который мог бы привести к досрочным выборам", - подчеркнул он.