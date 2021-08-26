ОБСЕ: досрочных выборов в Армении не будет
Армения, 15 марта, 2010, 16:45 — ИА Регнум. Нет угрозы дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении, считает руководитель ереванского бюро
По словам Капиноса, бурю эмоций в обществе вызвал и процесс армяно-турецкого примирения. Тем не менее, по словам посла, более серьезных потрясений ожидать не стоит. "Я не прогнозирую всплеска напряженности, который мог бы привести к досрочным выборам", - подчеркнул он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, на митинге оппозиции 1 марта в Ереване было зачитано заявление оппозиции, в котором требуется в течение марта создать независимую комиссию с привлечением международных экспертов, которая будет расследовать события 2008 года, а также снимет внесенные после этих событий ограничения на проведение митингов шествий и собраний. Оппозиционный Армянский национальный конгресс потребовал до мая объявить конкурс на свободные телечастоты и вернуть в эфир независимую телекомпанию А1+, что соответствует требованиям