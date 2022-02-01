Тирана, , 22:00 — REGNUM Февраль в Албании начался с трагедии — автомобиль, передвигавшийся по трассе Эльбасан-Либражд упал в реку и утонул вместе с тремя пассажирами.

Чуть не утонули Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, в полиции отмечают, что статистика ДТП за январь удручает: в результате 158 ДТП погибли 17 человек, еще 184 получили травмы.

В январе 2021 года дорожных аварий произошло меньше — 125, однако летальных исходов было больше — 22. Ранения получили 143 человека.

Всего за 2021 год произошло 1276 аварий, при этом 1860 человек получили ранения. Умерли 197 человек.

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