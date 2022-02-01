Вологда, 1 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В Вологодской области медики, зараженные коронавирусом, массово уходят на больничный, сообщает региональное правительство.

Sakha.gov.ru Медики против коронавируса

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По данным ведомства, к 30 января выбыли из строя 917 медиков, к 31 января — уже 1208.

«На этом фоне почти в два с половиной раза выросла нагрузка на поликлиники, куда обращаются пациенты с симптомами ОРВИ, а также на станции скорой помощи», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор «подхватил» коронавирус за неделю до ревакцинации.