Москва, 1 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Ответ, который дали США на требования России по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, не содержит адекватной реакции на принципиальные российские озабоченности, они проигнорированы, заявил 1 февраля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он уточнил, что в ответе не видно адекватного учета трёх ключевых требований, включая вопрос нерасширения блока НАТО.

Президент России сообщил, что внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы.

«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — сказал Владимир Путин.

Напомним, ключевыми требованиями России являлись исключение расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений возле российских границ, а также возврат всей конфигурации Североатлантического альянса в Европе к положению 1997 года.