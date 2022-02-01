Минск, 1 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Исполком СНГ направит в Белоруссию миссию своих наблюдателей во главе с зампредом исполкома — исполнительным секретарём Ильхомом Нематовым. Об этом 1 февраля заявил бывший белорусский чиновник, а ныне зампред исполкома СНГ Леонид Анфимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Анфимов провёл переговоры в Минске и заверил нового главу белорусского Центризбиркома и министра образования (по совместительству) Игоря Карпенко в том, что ничего нового от работы миссии СНГ ждать не стоит.

Напомним, 20 января Александр Лукашенко подписал указ «О назначении республиканского референдума» по внесению радикальных изменений и дополнений в действующую конституцию постсоветской республики. Бюллетени будут отпечатаны только на одном из двух государственных языков, на котором не разговаривает большинство граждан Белоруссии. Досрочное голосование начнётся 22 февраля, в бюллетене будет только один вопрос и два варианта ответа.

Миссия наблюдателей СНГ всегда признавала любые итоги любых голосований в Белоруссии и не видела никаких существенных нарушений избирательного процесса. Так было и в 2020 году, когда президентская кампания завершилась массовыми акциями ненасильственного протеста, охватившими все крупные белорусские города и даже провинцию.

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