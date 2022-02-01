Приштина, Сербия, 1 февраля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Глава международной благотворительной организации Rotary International Шехар Мехта 1 февраля заявил, что сто детей из Косово, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, получат возможности бесплатно пройти операции на сердце в Индии.

Гвидо Рени. Благотворительность. 1604-1607

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в случае, если проведение операций будет невозможно из-за непризнания Индией косовских документов, операции будут проведены в других странах.

1 февраля Меха провел встречу с президентом Косово Вьосой Османи и премьер-министром Косово Альбином Курти. Политик отметил, что Rotary International готова построить в Косово две глазных клиники и медицинский центр.