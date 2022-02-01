Москва, 1 февраля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Россия получила неудовлетворительный ответ на свои предложения о нерасширении НАТО. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

U.S. Navy Штаб-квартира НАТО

«Уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО», — заявил Путин.

«При этом, игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело лишь не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Это ведь только одна часть формулы неделимости безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепление чьей бы то ни было безопасности ща счёт безопасности других государств», — продолжил он.