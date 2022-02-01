Москва, 1 февраля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Уже вторую неделю активисты «Волонтёрской Роты Боевого Братства» работают в столичном колл-центре по оказанию помощи населению в условиях коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM Лес рук — символ волонтерского движения

Во вторник, 1 февраля, добровольцы молодёжного крыла ветеранской организации продолжают оказывать помощь жителям Москвы в условиях чрезвычайно напряженной коронавирусной обстановки. Каждый волонтёр обрабатывает в день порядка 150−200 звонков. Со своими вопросами обращаются люди на карантине, пожилые граждане, а также те, кто нуждается в оказании какой-либо другой помощи. Также волонтёры дают ответы на вопросы, касающиеся больничных листов, ПЦР-тестов и многого другого.

Напомним, что 27 января был поставлен очередной антирекорд по заболеваемости в Москве — 26 586 выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также не прекращают свою работу волонтёры в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ», доставляя продукты, лекарства и оказывая иную помощь разным категориям населения, в частности, пожилым и хронически больным людям.

В это трудное время всеобщей нужды крайне важно тех, кому сейчас особенно нелегко. Важно понимать, что среди звонящих много и одиноких людей, которым не к кому больше обратиться.