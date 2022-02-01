Москва, 1 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Конструктивными и продолжительными назвал свои переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин 1 февраля по итогам встречи.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном

Владимир Путин «Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной атмосфере. Надо сказать, мы обсудили практически все вопросы, которые хотели».

Российский президент добавил, что встреча в Кремле продолжалась почти пять часов.