Москва, 1 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Запад старается игнорировать ключевой принцип неделимости безопасности, и этот аспект Россия не позволит «замотать», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США ЭнтониБлинкеном.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Соответствующий комментарий министра иностранных дел России опубликован 1 февраля пресс-службой МИД РФ.

Подчёркивается, что этот вопрос был отдельно поднят в разговоре с Блинкеном, а также указан в российском официальном письме главам МИД стран ОБСЕ.

«Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», — заявил Сергей Лавров.

Он особо отметил, что в ходе телефонного разговора Блинкену было указано на то, что «это все-таки тема, которую мы не позволим замотать, и мы будем настаивать на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Блинкен заявил, что в телефонном разговоре с Лавровым снова призвал Россию «отвести войска от границ Украины».