Северодвинск, Архангельская область, 1 февраля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Severodvinsk.info Игорь Скубенко

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«Как ни защищался, всё равно вирус зацепил и меня. Тест положительный. Особых беспокойств не доставляет, только периодически поднимается небольшая температура в течение дня. Уверен, что прививки свою работу делают, не давая усугубить ситуацию. Несколько дней буду на домашнем режиме, но из обоймы не выпадаю. Современные технологии позволяют комфортно общаться и контролировать процессы», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодской области Олег Кувшинниковзаразился коронавирусом за неделю до ревакцинации.