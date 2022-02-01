Киев, 1 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов должен уйти в отставку после его заявлений о том, что Минские соглашения невыполнимы и вредят интересам Киева, заявили в пресс-службе фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

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В ОПЗЖ отмечают, что все мировые лидеры и так не считаются с украинской властью, видя, что у неё нет политической воли к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Все понимают, что Киев не хочет выполнять обязательств, взятых в рамках «нормандского формата».

Данилов на фоне заявлений мировых лидеров о том, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта, транслирует отказ Киева от своих обязательств, «выступая в роли провокатора от власти».

ОПЗЖ подчёркивает, что он действует с целью развязывания гражданской войны и вооружённого конфликта, «чтобы в этих условиях получить в свои руки дополнительные рычаги влияния, делает всё для усиления напряжённости между Россией и Украиной».

Отмечается также, что Данилов своими заявлениями пытается повысить вероятность возникновения военного конфликта Украины с Россией.

«ОПЗЖ требует немедленной отставки секретаря СНБОУ Данилова и привлечения его к ответственности за действия, направленные на уничтожение территориальной целостности нашего государства и разжигание вооружённого конфликта», — говорится в сообщении.

Если Данилова не уволят с должности, украинская власть тем самым «признает, что курс на выход из Минских соглашений является элементом государственной политики Украины».