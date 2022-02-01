Вашингтон, 1 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 6,5 тыс. человек и порядка 2,5 тыс. домохозяйств в срочном порядке эвакуированы из-за пожара, продолжающегося на химическом заводе в американском штате Северная Каролина, сообщает 1 февраля Associated Press.

Photolure Пожар на химзаводе

На территории завода, производящего удобрения, продолжается сильный пожар, существует угроза взрывов хранящихся там химических веществ.

По утверждению местных властей, никто из работников завода не пострадал, так как пожар начался ночью, когда на предприятии не было людей.

К тушению пожара привлечены около сотни пожарных, которым помогают сотрудники других ведомств и экстренных служб.

Причины возгорания неизвестны.