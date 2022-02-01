Брашов , , 18:42 — REGNUM Бывший глава администрации уезда Брашов (центральная Румыния), известный румынский политический деятель Аристотель Кэнческу приговорен к 7 годам и 10 месяцам тюрьмы по обвинению во взяточничестве и коррупции. Об этом 1 февраля сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Суд

Согласно официальной информации, Апелляционный суд города Брашова признал А. Кэнческу виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и отказал его адвокатам в обжаловании нынешнего приговора.

70-летний Аристотель Адриан Кэнческу являлся одной из ключевых фигур в Национальной либеральной партии Румынии.

Ранее он был обвинен в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в размере 1 млн 248 тыс. леев ($285 тыс.).