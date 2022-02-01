Киев, 1 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Визит британского премьер-министра Бориса Джонсона на Украину начался, передаёт 1 февраля «Украина 24». Глава британского правительства прилетел в Киев.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

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Здесь состоятся его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Переговоры будут посвящены военно-техническому сотрудничеству Лондона и Киева, вопросам напряжённости в отношениях с Россией.

Добавим, что в Киев намеревалась лететь и британский министр иностранных дел Элизабет Трасс, но у неё накануне, 31 января, выявили COVID-19.