Женева, Швейцария, , 17:54 — REGNUM В большинстве регионов мира наблюдается рост смертности и он связан с новым штаммом «Омикрон», заявил 1 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, быстрое распространение штамма «Омикрон» в мире сопровождается и ростом смертности.

«После того как «Омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — заявил Гебрейесус.

При этом он утверждал, что «сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты».

На фоне этих утверждений представители ВОЗ уже заявили о появлении нового коронавируса под названием NeoCoV, обнаруженного в Южно-Африканской Республике.

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