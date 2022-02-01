Женева, Швейцария, 1 февраля 2022, 17:54 — REGNUM В большинстве регионов мира наблюдается рост смертности и он связан с новым штаммом «Омикрон», заявил 1 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, быстрое распространение штамма «Омикрон» в мире сопровождается и ростом смертности.
«После того как «Омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — заявил Гебрейесус.
При этом он утверждал, что «сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты».
На фоне этих утверждений представители ВОЗ уже заявили о появлении нового коронавируса под названием NeoCoV, обнаруженного в Южно-Африканской Республике.
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