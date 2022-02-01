Женева, Швейцария, 1 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В большинстве регионов мира наблюдается рост смертности и он связан с новым штаммом «Омикрон», заявил 1 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, быстрое распространение штамма «Омикрон» в мире сопровождается и ростом смертности.

«После того как «Омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — заявил Гебрейесус.

При этом он утверждал, что «сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты».

На фоне этих утверждений представители ВОЗ уже заявили о появлении нового коронавируса под названием NeoCoV, обнаруженного в Южно-Африканской Республике.