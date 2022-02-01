Петрозаводск, 1 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Более 500студентов Петрозаводского медицинского колледжа и медицинского института ПетрГУ пришли на помощь старшим коллегам в период борьбы с новой волной эпидемии коронавируса. Об этом 1 февраля сообщили региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Vk.com/mihailohlopkov Молодой врач на работе

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По его словам, студенты старших курсов и ординаторы мединститута, а их 467 человек, работают в качестве среднего медицинского персонала, врачей, врачей-стажёров в соответствии с полученным образованием и строго в рамках трудового законодательства.

«Как волонтёры некоторые из них проходят производственную практику на горячих линиях поликлиник, работают в колл-центрах, на доставке лекарств, младшим медицинским персоналом, осуществляют термометрию на входе в медорганизации», — уточнил чиновник.

В петрозаводских медицинских организациях трудится 531 студент и ординатор, в центральных районных больницах Карелии — 54 человека.