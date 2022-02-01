Будапешт, 1 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Ни один из лидеров стран-членов ЕС не желает войны или конфликтов, заявил 1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Виктор Орбан

По его словам, Евросоюз хотел бы «политических решений» и «взаимовыгодных договоров».

«Мой сегодняшний визит — это отчасти ещё и миссия мира. И я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов, не хотел бы войны и конфликтов», — цитирует слова Орбана агентство ТАСС.

В свою очередь, Владимир Путин пообещал проинформировать своего венгерского коллегу о ходе обсуждения с США российских требований по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.