Москва, 2 февраля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. 27 января 2022 года состоялась церемония награждения победителей 1-й Международной Премии The Oddekalv Prize, учредителями которой выступили Природоохранный Союз Норвегии и международная Ассоциация независимых экологов Баренцева региона BRIES. Церемония награждения прошла в онлайн-формате одновременно в нескольких странах Баренцева евро-арктического региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Церемония награждения победителей 1-й Международной Премии The Oddekalv Prize

«Цель премии — поиск, поощрение и продвижение независимых и талантливых экологов, разделяющих дух и убеждения великого борца за охрану окружающей среды Арктики Курта Вилли Оддекалва, который трагически погиб в прошлом году», — заявил организатор премии, руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

Премия представлена номинациями «ЭКО-прорыв», «ЭКО-медиа» и «ЭКО-селебритис» — для экологов, экспертов, журналистов, деятелей культуры и известных медиаперсон арктических стран, которые активно содействуют экологическому движению и пропагандируют высокие экологические стандарты. Номинантами премии стали граждане Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Гренландии и России.

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Победителями в этих номинациях были представлены от Норвегии — руководитель экологического союза «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв, от Швеции — общественный деятель Торд Бьорк и эколог Эрик Ларсен, от Финляндии — журналист Йохан Бекман, от России — общественный деятель Дарья Митина, журналисты Василий Борисов, Сергей Шахиджанян и ученый эколог Владимир Латка, от Дании и Гренландии — министр по инфраструктуре Мариане Павиассен и эко-активист Пипалук Лунге-Рассмуссен, от Ассоциации BRIES — сопредседатель Тимофей Суровцев и координатор европейского офиса Анна Рыжова и другие. Все они получат памятные стеллы, подарки и дипломы.

Виктор Чернышов АНО «ПОМОР» Награждение победителей 1-й Международной Премии The Oddekalv Prize

Одним из инициаторов, организаторов и лауреатов Премии стал Рубен Оддекалв, сын Курта, который подчеркнул, что номинация является целиком и полностью нейтральной, независимой, и семья Оддекалв ее искренне поддерживает. Право номинирования на Международную премию имени Курта Оддекалва было предоставлено членам Оргкомитета премии, в который вошли делегаты всех стран Евро-Арктического региона, Экспертному Совету BRIES, а также представителям семьи Курта Вилли Оддекалва.

Для справки

Курт Оддекалв — норвежский плотник и армейский сержант, эколог с мировым именем. Родился в 1957 году в норвежском Бергене, в крестьянской семье. Служил в армии, дослужился до сержанта, был командиром нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. После армии работал плотником.

С конца 80-х стал бороться против массового использования угля в качестве промышленного и бытового топлива в Британии, т. к. это создавало серьёзную экологической проблему — кислотные дожди. Встречался в связи с этим с Маргарэт Тэтчер. Экологические проблемы, о которых говорил Оддекалв, не в последнюю очередь были использованы ей в борьбе с угольной промышленностью Британии.

Оддекалв много лет боролся с норвежскими лососевыми фермами, которые наносят серьёзный экологический урон и загрязнения.

Другой целью борьбы Курта Оддекалва с норвежскими властями стала ветроэнергетика, развитие которой приводит к вырубке лесов и сокращению оленьих пастбищ.

Также Курт боролся с крупными норвежскими добывающими компаниями, которые сбрасывают отходы горно-перерабатывающих предприятий в открытое море. На собственном катамаране Курт Оддекалв очищал берега норвежских фьордов от пластикового мусора. Он мечтал прийти на катамаране в Россию, чтобы вместе с российскими экологами очищать берега Баренцева моря.

Курт Оддекалв был неуступчив и неудобен, за это был изгнан из официозного Норвежского общества охраны природы, однако он создал и много лет возглавлял одну из ведущих экологических организаций арктического региона — «Зеленые воины Норвегии».

Курт Оддекалв трагически погиб 11 января 2021 года.