Для объективной оценки Николая Второго прошло мало времени — мнение
Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. С момента гибели Николая Второго и его семьи номинально минуло более 100 лет, но, а реальности времени для оценки его деятельности прошло немного. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
Он также отметил, что буквально на днях в Польше, которую сложно заподозрить в симпатиях к России, вышел интересный аналитический материал, под названием «Формируется новый мировой порядок, что сделает Германия?». Это материал о наших днях, однако там приведена информация о том, как в июле 1905 года Николай Второй и его двоюродный брат Вильгельм II неподалеку от острова финского Бьёркё подписали документ, которым «трансатлантическое сотрудничество» (как это сейчас называют) сменялось осью «Германия — Россия». Реализация этих планов привела бы к выдворению Великобритании и США из Европы и, по сути, превращению их в периферию. Но каждый раз, когда Россия ранее предпринимала подобные попытки, Британия (а затем и США) блокировали их. Блокировали сначала активизацией фронды внутренних элит России и Германии, а потом, при возможности, и военным столкновением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Следственного комитета России признали доказанным тот факт, что все 11 человек (Николай Романов, члены его семьи и приближённые) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в одно время и никому из них не удалось спастись. Напомним, что в марте исполнится 105 лет со дня отречения Романова от престола, а в апреле — 110 лет с момента Ленскому расстрелу, в результате которого от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек.