Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. С момента гибели Николая Второго и его семьи номинально минуло более 100 лет, но, а реальности времени для оценки его деятельности прошло немного. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Второй

«Причина в том, что трижды за это время жители России (в расширенном понимании её — как Российской Империи, СССР и затем РФ) переехали в совершенно другую страну, никуда не переезжая из своего дома. Сначала была Февральская революция. Самодержавие было объявлено негативным явлением. Потом была Октябрьская революция. Самодержавие было объявлено ещё более негативным явлением, да ещё вместе с религией. Потом был 1991 год, после которого предпринята попытка объединить отрицающие друг друга идеологические отрезки в единую историю», — напомнил Ющук.

«Тогда же, кстати, вскоре вернули и религию — поскольку идеологические постулаты советского периода исчезли, а потребность в религии у многих есть, а мировых религиозных течений, центр которых не за рубежом, не так много. На этой же волне Николая Второго и канонизировали (если я правильно употребляю этот термин). Неудивительно, что в такой чехарде изменений отношения к нему, не устоялось единое мнение», — продолжил эксперт.

Он также отметил, что буквально на днях в Польше, которую сложно заподозрить в симпатиях к России, вышел интересный аналитический материал, под названием «Формируется новый мировой порядок, что сделает Германия?». Это материал о наших днях, однако там приведена информация о том, как в июле 1905 года Николай Второй и его двоюродный брат Вильгельм II неподалеку от острова финского Бьёркё подписали документ, которым «трансатлантическое сотрудничество» (как это сейчас называют) сменялось осью «Германия — Россия». Реализация этих планов привела бы к выдворению Великобритании и США из Европы и, по сути, превращению их в периферию. Но каждый раз, когда Россия ранее предпринимала подобные попытки, Британия (а затем и США) блокировали их. Блокировали сначала активизацией фронды внутренних элит России и Германии, а потом, при возможности, и военным столкновением.

«В этой связи, на мой взгляд, история России в целом сегодня несёт достаточно неопределенный характер. Не вполне понятно, каким образом и с какой степени успешности удастся вписаться в формирующийся мировой порядок, где США и Китай будут бороться за влияние. Соответственно, непонятно и то, какое будущее у Николая Второго и его семьи в умах жителей России. На мой взгляд, в зависимости от развития событий, из Николая Второго (как политика) технологически можно в равной степени сделать как героя, пытавшегося достигнуть стратегической победы России, так и наоборот. Что касается его семьи — то, ввиду того, что о ней обывателю вообще мало что известно, может быть создана практически любая картина событий, формирующих отношение», — заключил Евгений Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Следственного комитета России признали доказанным тот факт, что все 11 человек (Николай Романов, члены его семьи и приближённые) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в одно время и никому из них не удалось спастись. Напомним, что в марте исполнится 105 лет со дня отречения Романова от престола, а в апреле — 110 лет с момента Ленскому расстрелу, в результате которого от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек.