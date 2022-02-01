Подгорица, 1 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В министерстве финансов Черногории 1 февраля заявили, что не могут ограничить или снизить цены на топливо, потому что парламент не принял законопроект об изменении Закона об акцизах в декабре 2021 года, сообщает RTCG&

Топливо

C 1 февраля в стране все виды топлива подорожали на пять евроцентов и побили рекорд высоких цен в 2012 году, года цена барреля нефти на мировом рынке превышала 100 долллов.