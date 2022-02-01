Донецк, 1 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В здании одной из районных администраций Донецка найдено и обезврежено взрывное устройство, сообщает 1 февраля Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на градоначальника Алексея Кулемзина.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Бомба была обнаружена в ходе проверки помещений в здании администрации Киевского района Донецка после анонимного сообщения о готовящемся теракте.

«В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет», — цитирует агентство слова Кулемзина.

Отмечено, что ранее, 28 января, была зарегистрирована целая серия анонимных сообщений о минировании 17 административных и общественно значимых объектов Донецка, Горловки и Макеевки.

В частности, неизвестные заявили о минировании Министерства иностранных дел и Министерства информации ДНР, Региональной энергопоставляющей компании, Центрального республиканского банка и здания управления МЧС, республиканской научной библиотеки им. Крупской, а также Дворца детского и юношеского творчества. Ни в одном из зданий взрывных устройств найдено не было.

Напомним, ранее украинские террористы устроили в ДНР и ЛНР серию взрывов с целью убийства командиров Народной милиции и членов руководства республик.