Славянский район, Краснодарский край, 1 февраля 2022, 16:40 — REGNUM В Славянском районе Краснодарского края подтоплено 418 придворовых территорий, из них в 135 домовладений зашла вода. Последние данные на середину дня 1 февраля опубликовал региональный оперативный штаб.
По данным регштаба, в результате сильных дождей и снегопадов в Славянском районе подтопленными остаются сам город Славянск-на-Кубани, а также станицы Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, посёлок Совхозный, хутора Прикубанский и Бараниковский. На данный момент в пункт временного размещения доставлены пять жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 31 января в хуторе Весёлом Крымского района Краснодарского края из своих домов были эвакуированы девять человек.