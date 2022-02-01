Сыктывкар, 1 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Коми на лекарства для амбулаторных ковидных больных дополнительно выделено 300 миллионов рублей, сообщает минздрав республики.

Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 Республике Коми потребность в лекарственных препаратах от коронавируса выросла в несколько раз», — пояснили в ведомстве.

Деньги пойдут на бесплатные препараты пациентам, которые лечатся дома под присмотром врача. Чтобы проводить профилактику осложнений и неблагоприятного течения болезни, лечащий врач назначает комбинированные схемы лечения, принимает решение о выписке необходимых препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 1033 человек, 154 из них были госпитализированы,