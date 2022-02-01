Архангельск, 1 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 2183 человек, 174 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Cap.ru Госпитализация пациента с коронавирусом

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По данным штаба, наибольшее количество заболевших фиксируется по-прежнему в Архангельске и Северодвинске: 739 и 695 человек соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки ковид был диагностирован 125 836 пациентам, 663 человека с коронавирусом скончались.