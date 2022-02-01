Брест, Белоруссия, 1 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Прокурор Пружанского района Брестской области санкционировал заключение под стражу местной жительницы Г., «которой инкриминированы клевета в отношении главы государства и дискредитация страны по ч.2 ст.367 и ст.369−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь». Об этом 1 февраля проинформировала пресс-служба генпрокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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В 2021 году фигурантка уголовного дела отбыла наказание за участие в протестных акциях и публичное оскорбление Александра Лукашенко. После этого, сказано в уголовном деле, 23 ноября она «разместила в социальных сетях Facebook и Instagram, доступных для неограниченного числа пользователей, заведомо ложные сведения о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь, что было направлено на причинение существенного вреда государственным интересам».

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«Она же, ранее судимая за публичное оскорбление Главы государства, 3 октября 2021 года на канале видеохостинга YouTube в открытом доступе разместила видеофайл аналогичного содержания. Как оказалось, должных выводов для себя Г. не сделала и вновь совершила противоправные действия», — добавили в генпрокуратуре.